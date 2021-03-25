Известная украинская певица и DJ Анастасия Кумейко, которая была солисткой группы Nikita, показала новый образ и задала вопрос

Как пишет Politeka.net, Анастасия не скучает после разрыва контракта с группой Nikita и занялась сольной карьерой. Девушку в качестве DJ постоянно зовут за элитные закрытые мероприятия, где певица радует своей музыкой.

В этот раз Кумейко решила поделиться фотографией, которую сделали на закрытой вечеринке. Красотка успела выступить перед началом карантина в Киеве, впечатлив не только музыкой, но и образом. Звезда была в блестящем платье а в руках держала прозрачный шар.

"Вопрос. Вам больше нравится смотреть сториз или листать ленту?

Лично я - 12 дней без сториз. Как-то и не тянет возвращаться туда)", - написала Анастасия.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:

"Когда пропала из сторис, я подумала, что с у тебя что-то случилось. Красивое фото", "Вернись в сторис", "Все, что вы считаете подходящим", "Вернись...мы все простим...мы если что..это царское множественное", "Нам больше нравятся твои ягодицы", "Сторис, возвращайся", "Лента".

Мы писали, что украинская певица Анастасия Кумейко показала новый образ, спросив мнения фанатов в соцсети.

Красавица поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в обворожительном образе. На девушке теплый костюм черно-белого цвета с большим декольте.

Напомним, фигуристая экс-Nikita Кумейко в сверкающем мини отожгла на закрытой вечеринке

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