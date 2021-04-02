Известная украинская певица и DJ Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показала себя на тренировке

Как пишет Politeka.net, Анастасия активно продолжает восстанавливать свой организм. Девушка постоянно посещает тренировки, где с ней занимается профессиональный тренер. Результатами своей работы Кумейко делиться в социальной сети Инстаграм.

В этот раз девушка решила показать необычное упражнение. Анастасия была в лосинах и топе, приседая с гантелей, а ногой двигала подвешенную трубу. В этот момент красотку снимал тренер, демонстрируя занятие.

"Пока я работаю над балансом и укрепляю свои мышцы, мой тренер осваивает азы операторской работы. За месяц уже виден результат", - написала Анастасия под кадром.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, ведь ролик был опубликован в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Мы писали, что бывшая солистка женской группы Nikita Анастасия Кумейко поразила невероятно красивыми кадрами под водой.

У себя в Инстаграм девушка опубликовала загадочное видео, на котором напоминала сказочное существо. Анастасия была одета в бежевый купальник, поверх которого она надела волнистое платье. Девушка погрузилась под воду, в результате чего ее платье задралось, оголив плоский животик и округлые бедра. Выглядела Кумейко превосходно.

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