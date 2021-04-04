Известная украинская певица Анастасия Кумейко, известная под сценическим именем DJ Nana, впечатлила нарядом с экстремальным декольте во время своего нового выступления

Бывшая солистка группы Nikita опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах Кумейко показала начало своего нового выступления в качестве DJ. Артистка стоит за пультом и томно танцует под таинственную музыку. Внимание к себе не может не привлечь соблазнительный наряд красотки.

Так, для выступления Кумейко выбрала белую блузу или платье с эффектными крупными рюшами на рукавах и лифе. Отдельное внимание привлекает к себе экстремально глубокое декольте наряда, которое позволило Анастасии подразнить поклонников своими соблазнительными формами.

«Добро пожаловать в мой мир», - подписала видео исполнительница.

Поклонники пришли в восторг от этих кадров.

«Волшебная. Обожаю», «Красота!», «Классная музычка!», «умничка красотка», «Красиво) и музыка классная», - пишут фанаты в комментариях к посту.

Ранее мы писали, что Кумейко решила показать необычное упражнение. Анастасия была в лосинах и топе, приседая с гантелей, а ногой двигала подвешенную трубу. В этот момент красотку снимал тренер, демонстрируя занятие.

Певица написала, что пока она качает мышцы, ее тренер осваивает съемку на камеру.

Напомним, экс-Nikita Кумейко впечатлила растяжкой, показав опасную позу с завидным красавчиком: "Макс Михайлюк?".

Как сообщала Politeka, фигуристая экс-Nikita Кумейко присела в узких лосинах, блеснув "орешком": "Мой тренер осваивает...".

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко в узких джинсах устроила зажигательные пляски на улице: "Форма мечты".