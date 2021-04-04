Известная украинская певица Анастасия Кумейко, известная под сценическим именем DJ Nana, впечатлила нарядом с экстремальным декольте во время своего нового выступления
Бывшая солистка группы Nikita опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На кадрах Кумейко показала начало своего нового выступления в качестве DJ. Артистка стоит за пультом и томно танцует под таинственную музыку. Внимание к себе не может не привлечь соблазнительный наряд красотки.
Так, для выступления Кумейко выбрала белую блузу или платье с эффектными крупными рюшами на рукавах и лифе. Отдельное внимание привлекает к себе экстремально глубокое декольте наряда, которое позволило Анастасии подразнить поклонников своими соблазнительными формами.
«Добро пожаловать в мой мир», - подписала видео исполнительница.
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Поклонники пришли в восторг от этих кадров.
«Волшебная. Обожаю», «Красота!», «Классная музычка!», «умничка красотка», «Красиво) и музыка классная», - пишут фанаты в комментариях к посту.
Ранее мы писали, что Кумейко решила показать необычное упражнение. Анастасия была в лосинах и топе, приседая с гантелей, а ногой двигала подвешенную трубу. В этот момент красотку снимал тренер, демонстрируя занятие.
Певица написала, что пока она качает мышцы, ее тренер осваивает съемку на камеру.
Напомним, экс-Nikita Кумейко впечатлила растяжкой, показав опасную позу с завидным красавчиком: "Макс Михайлюк?".
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