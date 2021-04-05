Известная певица Анастасия Кумейко, которая была солисткой группы Nikita, показала себя с лучших ракурсов

Как передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм знаменитости, красотка решила устроить очередные зажигательные танцы у холодильника. Кумейко очень любит танцевать, поэтому не может сдержаться, чтобы не записывать короткие видео для своих поклонников. Анастасия примеряет эффектные наряды, делает прическу и макияж, чтобы выглядеть достойно.

На свежем видео певица предстала в черном обтягивающем боди, забыв надеть штаны. Она сделала себе трендовый весенний макияж, использовав очень яркие тени. На голове у Кумейко красовалась не менее модная гулька. Анастасия повиляла бедрами, заставив мужчин пускать слюнки.

«А что бы вы спросили у Джонни?», - игриво подписала видео звезда.

В комментариях красотке традиционно оставили массу приятных отзывов.

«От холодильника ни на шаг!», «Классная какая», «Какой макияж!! Свежак», «Ну вы просто огонь», «Вот это женщина», «Пушка», «А зачем нам Джонни? Неее, нам Джонни не нужен!», «я бы спросил у Джонни сколько твое сердце стоит!!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что после распада группы Nikita Кумейко работает диджеем.

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