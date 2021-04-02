Відома українська співачка і DJ Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, показала себе на тренуванні

Як пише Politeka.net, Анастасія активно продовжує відновлювати свій організм. Дівчина постійно відвідує тренування, де з нею займається професійний тренер. Результатами своєї роботи Кумейко ділитися в соціальній мережі Instagram.

Цього разу дівчина вирішила показати незвичайну вправу. Анастасія була в лосинах і ТОПі, присідаючи з гантелей, а ногою рухала підвішену трубу. У цей момент красуню знімав тренер, демонструючи заняття.

"Поки я працюю над балансом і зміцнюю свої м'язи, мій тренер освоює ази операторської роботи. За місяць вже видно результат", - написала Анастасія під кадром.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, адже ролик був опублікований в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

Ми писали, що колишня солістка жіночої групи Nikita Анастасія Кумейко вразила неймовірно красивими кадрами під водою.

У себе в Instagram дівчина опублікувала загадкове відео, на якому нагадувала казкову істоту. Анастасія була одягнена в бежевий купальник, поверх якого вона одягла хвилясте плаття. Дівчина занурилася під воду, в результаті чого її сукня задралася, оголивши плоский животик і округлі стегна. Виглядала Кумейко чудово.

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