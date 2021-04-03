Відома співачка Анастасія Кумейко, яка була солісткою групи Nikita, показала себе із завидним красенем
Як пише Politeka.net, Анастасія обожнює спорт і ніколи не запускає свою фігуру. Особливо, дівчина володіє вражаючою розтяжкою, якій може позаздрити навіть Анастасія Волочкова. Співачка не упускає можливості, щоб здивувати фанатів новим кадром в Instagram.
Цього разу красуня вирішила пограти з фоловерами. Дівчина опублікувала фото, де стоїть у футболці і білих штанях, а поруч з нею чоловік в червоному костюмі і білих кросівках. Анастасія легко закинула красунчику, якому закрила обличчя, ногу на плече.
"Хто зі мною на фото?
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Саша Еллерт?
Макс Михайлюк?
Женя Таллер?
Кирило Скачков?",- запропонувала вгадати Кумейко.
Фанати не могли написати коментарі або поставити лайки, так як кадр був розташований в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "вогняна парочка".
Ми писали, що відома модель, співачка, діджей Анастасія Кумейко показала свою фігуру у всій красі.
Зірка одягла блакитне бікіні, з якого ледь не вистрибували груди. Пишний бюст підстрибнув і виглядав дуже спокусливо.
Завдяки крою трусиків, трохи оголилися пружні сідниці красуні.
Нагадаємо, фігуриста екс-Nikita Кумейко присіла у вузьких лосинах, блиснувши " горішком"
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