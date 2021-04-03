Відома співачка Анастасія Кумейко, яка була солісткою групи Nikita, показала себе із завидним красенем

Як пише Politeka.net, Анастасія обожнює спорт і ніколи не запускає свою фігуру. Особливо, дівчина володіє вражаючою розтяжкою, якій може позаздрити навіть Анастасія Волочкова. Співачка не упускає можливості, щоб здивувати фанатів новим кадром в Instagram.

Цього разу красуня вирішила пограти з фоловерами. Дівчина опублікувала фото, де стоїть у футболці і білих штанях, а поруч з нею чоловік в червоному костюмі і білих кросівках. Анастасія легко закинула красунчику, якому закрила обличчя, ногу на плече.

"Хто зі мною на фото?

Саша Еллерт?

Макс Михайлюк?

Женя Таллер?

Кирило Скачков?",- запропонувала вгадати Кумейко.

Фанати не могли написати коментарі або поставити лайки, так як кадр був розташований в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "вогняна парочка".

Ми писали, що відома модель, співачка, діджей Анастасія Кумейко показала свою фігуру у всій красі.

Зірка одягла блакитне бікіні, з якого ледь не вистрибували груди. Пишний бюст підстрибнув і виглядав дуже спокусливо.

Завдяки крою трусиків, трохи оголилися пружні сідниці красуні.

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