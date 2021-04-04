Відома українська співачка Анастасія Кумейко, відома під сценічним ім'ям DJ Nana, вразила вбранням з екстремальним декольте під час свого нового виступу
Колишня солістка групи Nikita опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На кадрах Кумейко показала початок свого нового виступу в якості DJ. Артистка стоїть за пультом і млосно танцює під таємничу музику. Увагу до себе не може не привернути спокусливий наряд красуні.
Так, для виступу Кумейко вибрала білу блузу або сукню з ефектними великими рюшами на рукавах і ліфі. Окрему увагу привертає до себе екстремально глибоке декольте вбрання, яке дозволило Анастасії подражнити шанувальників своїми спокусливими формами.
"Ласкаво просимо в мій світ", - підписала відео виконавиця.
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Шанувальники прийшли в захват від цих кадрів.
"Чарівна. Обожнюю", "Краса!", "Класна Музичка!", "розумничка красуня", "Красиво) і музика класна", - пишуть фанати в коментарях до посту.
Раніше ми писали, що Кумейко вирішила показати незвичайну вправу. Анастасія була в лосинах і топі, присідаючи з гантелей, а ногою рухала підвішену трубу. У цей момент красуню знімав тренер, демонструючи заняття.
Співачка написала, що поки вона качає м'язи, її тренер освоює зйомку на камеру.
Нагадаємо, екс-Nikita Кумейко вразила розтяжкою, показавши небезпечну позу із завидним красенем: "Макс Михайлюк?".
Як повідомляла Politeka, фігуриста екс-Nikita Кумейко присіла у вузьких лосинах, блиснувши "горішком": "Мій тренер освоює...".
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