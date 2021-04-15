Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя максимально без одежды

Как пишет Politeka.net, Анастасия уже несколько лет не поет в группе Nikita, но выступает сольно под псевдонимом DJ NANA. Девушка активно следит за собой и не стесняется показать фигуру. Не забывает красотка и о социальных сетях, где восхищает фанатов иногда довольно смелыми кадрами.

В этот раз Анастасия была без одежды и белья. Девушка позировала в профиль, закрывая бюст руками, а ножку согнула так, чтобы ничего не показать в зоне бикини.

"Женщина красива, как цветок. А каждый цветок должен быть немного распущен", - написала Кумейко под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и забросали звезду комплиментами:

"Вот чего я тут не вижу, так даже капли распущенности, настолько нежна, воздушна и женственна твоя красота!", "Эстетический восторг", "Какая же ты красивая", "Как цветок, красив только цветок, а женщина, просто женщина, красива по своему", "Ну, кому-то и бутоны нравятся", "Счастливчик, кто этот цветок сфотографировал", "И на эту жемчужину светит солнышко ..", "А муж что на это говорит?", "Ох, ты мать моя в кедах, какая красота".

Напомним, экс-Nikita Кумейко неприлично расставила ножки, задрав шелковое платье

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