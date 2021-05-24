Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала, как проводит время в Турции
Как пишет Politeka.net, Анастасия Кумейко несколько лет назад прекратила сотрудничество с группой Nikita и теперь строит активно сольную карьеру DJ под псевдонимом NANA. Красотка даже не так давно сделала ремикс на песню группы GO_A, которая выступала в этом году на Евровидении. Сейчас Анастасия отправилась на отдых в Турцию, откуда делится интересными фото.
На новом фото Анастасия лежала на шезлонге, надев мини-бикини. Красотку сняли сверху, демонстрируя ее роскошные и подтянутые ягодицы, которые оказались практически не прикрыты. Кумейко смотрела в сторону моря, наслаждаясь роскошным видом.
"Почему рухнул биткоин и чего ждать на рынках криптовалют, нефти, золота, акций?", - написала Анастасия.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Каменских удивила подробностями скандалов с женатым Потапом: "До выдирания волос"
Экс-Nikita Кумейко распахнула блузу, восхитив формами в мини-бикини: жаркие кадры
Кароль в коротеньком наряде бунтарки устроила зажигательный танец: "Наша взрывная штучка"
Грузовой поезд снес человека на вокзале: появилось видео трагедии
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Все будет, но не сразу", "Вы об этом думаете, лёжа в купальнике на берегу моря?)) Настя, я бы щекотал Ваши стопы, проходя мимо...", "Красивый вид", "Фигура, как у моей супруги", "Не думайте об этом сейчас, Нана)) наслаждайтесь видом", "Хороший вид. Вечно можно смотреть на три вещи. На девушку огонь и воду".
Напомним, экс-Nikita Кумейко распахнула блузу, восхитив формами в мини-бикини
Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко показала свежий загар в бикини, смутив своей позой
А еще Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко устроила горячую тренировку с подружкой в спортзале