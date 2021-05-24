Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала, как проводит время в Турции

Как пишет Politeka.net, Анастасия Кумейко несколько лет назад прекратила сотрудничество с группой Nikita и теперь строит активно сольную карьеру DJ под псевдонимом NANA. Красотка даже не так давно сделала ремикс на песню группы GO_A, которая выступала в этом году на Евровидении. Сейчас Анастасия отправилась на отдых в Турцию, откуда делится интересными фото.

На новом фото Анастасия лежала на шезлонге, надев мини-бикини. Красотку сняли сверху, демонстрируя ее роскошные и подтянутые ягодицы, которые оказались практически не прикрыты. Кумейко смотрела в сторону моря, наслаждаясь роскошным видом.

"Почему рухнул биткоин и чего ждать на рынках криптовалют, нефти, золота, акций?", - написала Анастасия.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Все будет, но не сразу", "Вы об этом думаете, лёжа в купальнике на берегу моря?)) Настя, я бы щекотал Ваши стопы, проходя мимо...", "Красивый вид", "Фигура, как у моей супруги", "Не думайте об этом сейчас, Нана)) наслаждайтесь видом", "Хороший вид. Вечно можно смотреть на три вещи. На девушку огонь и воду".

Напомним, экс-Nikita Кумейко распахнула блузу, восхитив формами в мини-бикини

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