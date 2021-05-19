Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала, как поддерживает фигуру
Как пишет Politeka.net, Анастасия Кумейко несколько лет перестала сотрудничать с группой Nikita. После этого девушка начала активно продвигаться сольно, выступая в качестве DJ под псевдонимом NANA. Не забывает красотка и о социальных сетях, в которых делиться не только творчеством, но и личным.
На новом фото, которое Анастасия опубликовала в сторис Инстаграм, показалась в спортивном костюме. Рядом стояла подружка в желтой майке и штанах. Парочка позировала перед зеркалом, демонстрируя свои успехи. Как можно понять, красотки решили оперативно похудеть.
"Сегодня концерт, а через день - в отпуск", - написала Кумейко.
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"Моя группа поддержки", - добавила красотка.
"Мы как всегда, срочно худеем на вчера", - отметила Анастасия.
"Сегодня была в ударе", - рассказала о подружке девушка.
Сообщалось, что певица и диджей Анастасия Кумейко блеснула фигурой во время танца.
В новом ролике, который Анастасия разместила в своем Инстаграм, красотка стояла за пультом и "отжигала", пританцовывая собственному треку.
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