Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала, как поддерживает фигуру

Как пишет Politeka.net, Анастасия Кумейко несколько лет перестала сотрудничать с группой Nikita. После этого девушка начала активно продвигаться сольно, выступая в качестве DJ под псевдонимом NANA. Не забывает красотка и о социальных сетях, в которых делиться не только творчеством, но и личным.

На новом фото, которое Анастасия опубликовала в сторис Инстаграм, показалась в спортивном костюме. Рядом стояла подружка в желтой майке и штанах. Парочка позировала перед зеркалом, демонстрируя свои успехи. Как можно понять, красотки решили оперативно похудеть.

"Сегодня концерт, а через день - в отпуск", - написала Кумейко.

"Моя группа поддержки", - добавила красотка.

"Мы как всегда, срочно худеем на вчера", - отметила Анастасия.

"Сегодня была в ударе", - рассказала о подружке девушка.

Сообщалось, что певица и диджей Анастасия Кумейко блеснула фигурой во время танца.

В новом ролике, который Анастасия разместила в своем Инстаграм, красотка стояла за пультом и "отжигала", пританцовывая собственному треку.

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