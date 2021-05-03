Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, которая называет себя DJ NANA, показала яркое пляжное фото

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко часто радует своих поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка отправилась на отдых в солнечный Египет, откуда показала фолловерам яркое фото в купальнике.

Как видно, на новом фото, которое Настя, очевидно сделала сама, она запечатлена, сидя в пляжном бунгало, а за ее спиной выглядывает предмет который напомнил фанатам огнетушитель. Перед камерой красотка появилась в стильном леопардовом купальнике, который подчеркнул изящное декольте и стройную фигурку, на ее теле много украшений. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, а на ее лице модные солнцезащитные очки, она задумчиво смотрит в камеру.

В подписи к фотографии Кумейко оставила лишь несколько эмодзи и хэштегов, зато пользователи принялись активно обсуждать ее новый пляжный образ. "Почему именно якорь кулон?", "Кошечка", "Красотка", "Это огнетушитель?", "Срочно надо использовать огнетушитель, который сзади, чтобы устоять перед такой горячей красоткой!", "Очень красивая", "Какой красивый загар", "Ты просто красотка", - пишут восторженные пользователи в комментариях под фотографией Анастасии.

Напомним, Экс-Nikita Кумейко взялась за старое, впечатлив идеальной растяжкой прямо в лифте: "Скоро сломаешь".

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