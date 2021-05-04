Известная украинская певица и DJ Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, удивила признанием

Как пишет Politeka.net, Анастасия уже несколько лет как перестала быть солисткой группы Nikita. Девушка занялась сольной карьерой, выступая в качестве DJ. Не забывает девушка и о социальных сетях, где публикует не только сценические образы, но и кадры из личной жизни.

В этот раз Анастасия решила показать, как она выглядит без длительного зна. На первом фото девушка была в полосатой кофте, позируя перед зеркалом.

"С пляжа на съемку. Пока только 29 часов без сна. Где-то еще 8. И потом можно спать", - написала Анастасия под фотографией.

На втором фото Кумейко была уже в костюме. Девушка расстегнула верхнюю часть наряда, чтобы показать пышные формы в приличном декольте.

"Отчаянные домохозяйки", - написала Анастасия под фото.

Мы писали, что известная певица Анастасия Кумейко, которая называет себя DJ NANA, показала яркое пляжное фото.

Как видно, на новом фото, которое Настя, очевидно сделала сама, она запечатлена, сидя в пляжном бунгало, а за ее спиной выглядывает предмет который напомнил фанатам огнетушитель.

Напомним, экс-Nikita Кумейко взялась за старое, впечатлив идеальной растяжкой прямо в лифте

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