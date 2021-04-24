Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в необычном образе

Как пишет Politeka.net, Анастасия уже несколько лет как перестала петь в группе Nikita. Красотка сейчас активно строит карьеру DJ, выступая в клубах и на закрытых мероприятиях. Кумейко решила вспомнить, как выглядела пять лет назад.

На фото Анастасия позировала в пиджаке, под которым можно увидеть красное платье с декольте. Девушка снимала себя на телефон в зеркало, хвастаясь фигурой. Но привлекло внимание другое - девушка была с короткими волосами, которые были окрашены в белый цвет.

"Хотите подчеркнуть свою решительность - надевайте красное!", - написала Анастасия под фотографией.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"У меня носки красные", "Буду носить не снимая", "Насть, если бы можно бы было подчеркнуть, вы бы оценили...почерк", "Насть,стань снова темненькой!!! Ты теряешься с этим цветом! Нет той изюминки".

Мы писали, что известная украинская певица и DJ Анастасия Кумейко устроила задорные танцы на улице.



На забавном видео девушка сплясала перед камерой, хвастаясь стройными ногами.

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