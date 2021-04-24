Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в необычном образе
Как пишет Politeka.net, Анастасия уже несколько лет как перестала петь в группе Nikita. Красотка сейчас активно строит карьеру DJ, выступая в клубах и на закрытых мероприятиях. Кумейко решила вспомнить, как выглядела пять лет назад.
На фото Анастасия позировала в пиджаке, под которым можно увидеть красное платье с декольте. Девушка снимала себя на телефон в зеркало, хвастаясь фигурой. Но привлекло внимание другое - девушка была с короткими волосами, которые были окрашены в белый цвет.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Жена DZIDZIO выдала неприглядную правду об украинском шоу-бизнесе: "Это психология нищего"
Старого "Вечернего квартала" больше не будет, Кошевой и Ткач выдали детали: "Друзья..."
Сумская нарвалась на гнев украинцев, прикрыв свои "сокровища" руками: "Нет ни стыда, ни совести"
Морозы до -5 и проливные дожди испортят украинцам праздники: где ждать непогоды
"Хотите подчеркнуть свою решительность - надевайте красное!", - написала Анастасия под фотографией.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"У меня носки красные", "Буду носить не снимая", "Насть, если бы можно бы было подчеркнуть, вы бы оценили...почерк", "Насть,стань снова темненькой!!! Ты теряешься с этим цветом! Нет той изюминки".
Мы писали, что известная украинская певица и DJ Анастасия Кумейко устроила задорные танцы на улице.
На забавном видео девушка сплясала перед камерой, хвастаясь стройными ногами.
Напомним, экс-Nikita Кумейко в "наряде Евы" лишила мужчин сна, кадр соблазна
А еще Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко неприлично расставила ножки, задрав шелковое платье
Также Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко в туфельках на шпильке похвасталась шикарной растяжкой прямо на улице