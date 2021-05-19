Певица и диджей Анастасия Кумейко (DJ NANA), бывшая солистка группы "Nikita", блеснула фигурой во время танца

Известная артистка записывает различные миксы, демонстрируя всем свой талант, пишет Politeka.net. Звезда неоднократно признавалась, что в творчестве - главное чувствовать себя свободным.

Звезда старается заниматься в студии по диджеингу по несколько часов, таким образом оттачивая свое мастерство.

В новом ролике, который Анастасия разместила в своем Инстаграм, красотка стояла за пультом и "отжигала", пританцовывая собственному треку. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Видно, что красотка получает удовольствие от работы.

"Если понедельник - маленькая пятница, то неделя пройдет совсем под другим углом 😉💃🏻🔥", - написала звезда.

За пять часов публикация собрала более 5000 просмотров и немного комментариев.

"Богиня 🔥👏❤️", "Вся неделя будет суперовой 🔥👏", "Мне нравится, как вы двигаетесь !!! 😍😍😍👏👏👏", "👍👍👍👍👍🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, в одном из своих интервью Анастасия Кумейко рассказала, что ей понравилось заниматься диджеингом, еще когда она состояла в группе "А.Р.М.И.Я".

Позже Кумейко попала в группу "Nikita", а когда закончился с ней контракт первое, что сделала – позвонила своему преподавателю по диджеингу и стала заниматься упорнее.

"Проект DJ NANA стал логичным продолжением моего творческого пути. И как только он запустился, я сразу начала выступать – клубы, закрытые вечеринки, фестивали!", - вспоминала Кумейко.

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