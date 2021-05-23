Известная украинская певица и бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала, как наслаждается каникулами в Турции, засветив свою фигуру в купальнике
Исполнительница порадовала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Так, Кумейко решила передать привет из своего отдыха на заграничном курорте. Недавно певица отправилась в Турцию, где теперь отлично проводит время под жарким солнцем.
На новом снимке Анастасия позирует у бассейна в купальнике. Артистка демонстрирует свежий загар в стильном бикини с зебровым принтом. Дополняет ее образ милая панамка.
Певица сидит перед камерой, слегка наклонившись вперед и расставив ноги. На ее лице можно заметить легкую улыбку.
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«Какая всё-таки замечательная вещь - каникулы!», - подписала фото Кумейко.
Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.
«Хороша всё-таки», «вы всегда прекрасны», «Настя, уважаю ваше творчество, но, по-моему, так разводить ноги это лишнее», «Какая всё-таки замечательная Анастасия», - пишут люди.
Ранее мы писали, что новом фото, которое Анастасия опубликовала в сторис Инстаграм, показалась в спортивном костюме. Рядом стояла подружка в желтой майке и штанах. Парочка позировала перед зеркалом, демонстрируя свои успехи.
Судя по всему, красотки решили оперативно похудеть.
Напомним, экс-Nikita Кумейко устроила горячую тренировку с подружкой в спортзале: "Срочно худеем на вчера".
Как сообщала Politeka, что экс-Nikita Кумейко "подпортила" песню Go_A на Евровидение, украинцы огорчены.
Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко в леопардовом купальнике поразила "жарким" фото.