Известная украинская певица и бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала, как наслаждается каникулами в Турции, засветив свою фигуру в купальнике

Исполнительница порадовала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, Кумейко решила передать привет из своего отдыха на заграничном курорте. Недавно певица отправилась в Турцию, где теперь отлично проводит время под жарким солнцем.

На новом снимке Анастасия позирует у бассейна в купальнике. Артистка демонстрирует свежий загар в стильном бикини с зебровым принтом. Дополняет ее образ милая панамка.

Певица сидит перед камерой, слегка наклонившись вперед и расставив ноги. На ее лице можно заметить легкую улыбку.

«Какая всё-таки замечательная вещь - каникулы!», - подписала фото Кумейко.

Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.

«Хороша всё-таки», «вы всегда прекрасны», «Настя, уважаю ваше творчество, но, по-моему, так разводить ноги это лишнее», «Какая всё-таки замечательная Анастасия», - пишут люди.

Ранее мы писали, что новом фото, которое Анастасия опубликовала в сторис Инстаграм, показалась в спортивном костюме. Рядом стояла подружка в желтой майке и штанах. Парочка позировала перед зеркалом, демонстрируя свои успехи.

Судя по всему, красотки решили оперативно похудеть.

Напомним, экс-Nikita Кумейко устроила горячую тренировку с подружкой в спортзале: "Срочно худеем на вчера".

Как сообщала Politeka, что экс-Nikita Кумейко "подпортила" песню Go_A на Евровидение, украинцы огорчены.

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко в леопардовом купальнике поразила "жарким" фото.