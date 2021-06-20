Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Анастасия является популярной украинской певицей, которая также была солисткой группы Nikita. После ухода из группы красотка начала активно строить сольную карьеру в качестве DJ. Не забывает Кумейко и о социальных сетях, где делится интересными фото.

На новом фото, которое Анастасия опубликовала в Инстаграм, девушка была в розовом бикини, шляпке и очках. Красотка вытянула ноги, наслаждаясь солнышком на отдыхе.

"А вы знали, что фраза «искать такси» читается одинаково в ту и в другую сторону?)", - написала Анастасия.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"От вас узнал", "И правда, что-то подобное есть еще в вашем архиве?", "Так, теперь знаем", "Огонь", "бесконечные ножки, просто пушка".

Сообщалось, что известная певица Анастасия Кумейко показала горячее фото в сети.

На новом снимке Анастасия запечатлена лежа в интересном месте на пляже в Турции. Перед камерой она появилась в смелом образе – крошечном сером бикини на тонких веревочках, поверх которого накинула белую рубашку оверсайз.

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