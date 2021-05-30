Украинская диджейка, модель и экс-солистка группы Nikitа Анастасия Кумейко, более известная, как Dj Nana, впечатлила поклонников горячим кадром

Как передает Politeka.net. у себя в Инстаграм знаменитость решила похвастаться бронзовым загаром, который получилась на отдыхе в жаркой Турции. Анастасия уже вернулась домой в Киев, однако так впечатлялась отпуском, что продолжает о нем вспоминать и публиковать жаркие фотографии.

На последнем фото красотка кокетливо спустила с плеча бретельку полупрозрачной майки или сарафана черного цвета, засветив свой ровный загар.

При этом Анастасия скрыла большую часть лица за соломенной шляпкой, оставив только губки. Возможно артистка в тот момент решила не заморачиваться с макияжем.

Снимок получился очень соблазнительным, без капли пошлости, тем более, что он был сделан из окна с видом на лазурное море.

«А не почитать ли мне Евклида, подумала я и начала с «Начала».

«При некоторых необычных и весьма таинственных обстоятельствах отдельные четные числа ведут себя как нечетные», - написала Анастасия Кумейко.

Ранее мы уже писали о том, что Анастасия Кумейко выставляла фотографии, на которых демонстрировала, как нежится под солнцем.

Звезда примерила черное мини-бикини и круглые солнцезащитные очки, а длинные темные волосы собрала наверх в небрежный пучок.

Напомним, экс-Nikita Кумейко в крошечном бикини показала формы из лучшего ракурса

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко распахнула блузу, восхитив формами в мини-бикини

А еще Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко в кожаном топе показала идеальную растяжку прямо на улице