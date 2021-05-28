Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала идеальный отдых

Как известно, артистка очень много времени уделяет уходу за своим телом и тренируется по личному графику: 3 раза в неделю по 2 часа: час — силовой тренинг TRX и час — растяжка для поддержания гибкости тела. Не обходится и без занятий йогой и духовых практик.

Как результат, чтобы быть в тонусе и чувствовать в себе силы на новые свершения, звезда вынуждена тратить немало энергии. Восстанавливается Анастасия по-своему. А кадры из отпуска только подтверждают, что занималась Кумейко не зря, ведь такой фигуре можно только позавидовать.

В черном купальнике без верха звезда выглядела очень соблазнительно и смело, ведь лишнее прикрывала удачным ракурсом и руками.

многочисленных экспериментов над волосами — окрашиваний, стрижек, причесок, накруток, процедур, звезда стала придерживаться единого стиля, поэтому и на отдыхе, как видно, дает им отдохнуть.

«Сегодня я планирую варить первый в жизни борщ. Расскажите, какие есть подводные камни ?👩🏻‍🍳🌶», - шутливо написала Анастасия.

Фанаты отреагировали:

«Ну, камни лучше не класть под воду в борщ 😂; А там где Вы сейчас, найдутся все ингридиенты для борща?; Не вздумай бросать туда манго, как мой Батя😁; З пампушками проблем нет, то и с борщом все буде good))); На этом шезлонге не хватает меня😎🤪😘; Оооо...абзац , женщина)».

Благодаря любви звезды к спорту, дисциплине и правильном питании, Анастасии удается правильно подбирать уход за собой, поэтому в каждом отпуске она с легкостью может блистать фигурой даже в простых бикини.Ранее звезда также показала не менее открытый и пикантный кадр.

«Это все новости к этому часу, оставайтесь с нами» - лаконично написала под фото Анастасия.

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