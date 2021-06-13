Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, которая называет себя DJ NANA, показала свежие фото в сети

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко часто радует своих поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка отправилась на гастроли, и теперь показала несколько очаровательных кадров со Львова.

На новых снимках Настя запечатлена в интересной локации. На прогулку звездная красотка вышла в стильном образе – на ней длинное черное платье на тонких бретельках, поверх которого она накинула свободную темную рубашку. Этот наряд подчеркнул соблазнительные формы и пышное декольте красотки. Ее волосы собраны в высокий пучок, а на лице легкий макияж и модные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографиям Кумейко написала: "Гастроли с проверкой на прочность". Пользователи тут же принялись активно обсуждать ее новый образ, засыпая фото комплиментами в комментариях. "Платье супер, что за бренд", "Хорошая архитектура", "Огонь", "Красотка", "Шикарная тетя", "Какая вы красивая", - пишут восторженные фанаты.

Напомним, Экс-Nikita Кумейко взялась за старое, впечатлив идеальной растяжкой прямо в лифте: "Скоро сломаешь".

Как сообщала Politeka, Экс-Nikita Кумейко в "наряде Евы" лишила мужчин сна, кадр соблазна: "Ох, ты мать моя...".

Также Politeka писала, Экс-Nikita Кумейко в туфельках на шпильке похвасталась шикарной растяжкой прямо на улице: "Супер ловкость…".