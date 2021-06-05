Бывшая солистка группы Nikita, украинская певица и диджей Анастасия Кумейко впечатлила длиной ног на свежем фото

Как сообщает Politeka.net, 35-летняя Кумейко любит ярко наряжаться и производить эффект вау при помощи своей внешности. Еще со времен группы Nikita Анастасия любит эпатажные, а порой и откровенные наряды. Сейчас девушка строит сольную карьеру и часто работает диджеем на мероприятиях. Не забывает Кумейко радовать поклонников яркими снимками.

На свежих фото певица примеряла весьма экстравагантный образ. Она была одета в прозрачный комбинезон, через который просматривалось черное нижнее белье. Образ завершали туфли на высоком каблуке. Красотка разлеглась на ступеньках, выбрав эффектную позу.

«Дальние поля всегда зеленее. Аграрная конференция пошла на пользу», - загадочно подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Особое внимание поклонников привлекли невероятно длинные ноги артистки.

«Идеальная», «Трава уже выросла на полях», «Кайф», «Красотка», «Ах эти ноги, ноги.. Как будто две дороги», «С такими ногами лестница не нужна», «Длинные ноги всегда красивее», «Слушай, ну таких ног не бывает)», - пишут пользователи сети.

Напомним, что экс-Nikita Кумейко показала самые загорелые места в ниточках бикини: "Шикарная фигура".

Как сообщала Politeka, экс-Nikita Кумейко, спустив бретельку полупрозрачной майки, блеснула ровным загаром: эффектный снимок.

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко в бикини без верха показала по-настоящему "аппетитный" отдых: "С пампушками проблем нет".