Українська діджейка, модель і екс-солістка групи Nikitа Анастасія Кумейко, більш відома, як Dj Nana, вразила шанувальників гарячим кадром
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram знаменитість вирішила похвалитися бронзовим засмагою, який вийшла на відпочинку в жаркій Туреччині. Анастасія вже повернулася додому до Києва, проте так вражалася відпусткою, що продовжує про нього згадувати і публікувати палкі фотографії.
На останньому фото красуня кокетливо спустила з плеча бретельку напівпрозорої майки або сарафана чорного кольору, засвітивши свій рівний загар.
При цьому Анастасія приховала більшу частину обличчя за солом'яним капелюшком, залишивши тільки губки. Можливо артистка в той момент вирішила не морочитися з макіяжем.
Знімок вийшов дуже спокусливим, без краплі вульгарності, тим більше, що він був зроблений з вікна з видом на блакитне море.
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«При деяких незвичайних і вельми таємничих обставинах окремі парні числа поводяться як непарні", - написала Анастасія Кумейко.
Раніше ми вже писали про те, що Анастасія Кумейко виставляла фотографії, на яких демонструвала, як ніжиться під сонцем.
Зірка приміряла чорне міні-бікіні і круглі сонцезахисні окуляри, а довге темне волосся зібрала наверх в недбалий пучок.
Нагадавши, екс-Nikita Кумейко в крихітному бікіні показала форми з кращого ракурсу
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А ще Politeka повідомляла, що екс-Nikita Кумейко в шкіряному ТОПі показала ідеальну розтяжку прямо на вулиці