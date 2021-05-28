Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала ідеальний відпочинок

Як відомо, артистка дуже багато часу приділяє догляду за своїм тілом і тренується за особистим графіком: 3 рази на тиждень по 2 години: година — силовий тренінг TRX і година — розтяжка для підтримки гнучкості тіла. Не обходиться і без занять йогою і духових практик.

Як результат, щоб бути в тонусі і відчувати в собі сили на нові звершення, зірка змушена витрачати чимало енергії. Відновлюється Анастасія по-своєму. А кадри з відпустки тільки підтверджують, що займалася Кумейко не дарма, адже такій фігурі можна тільки позаздрити.

У чорному купальнику без верху зірка виглядала дуже спокусливо і сміливо, адже зайве прикривала вдалим ракурсом і руками.

численних експериментів над волоссям — фарбувань, стрижок, зачісок, накруток, процедур, зірка стала дотримуватися єдиного стилю, тому і на відпочинку, як видно, дає їм відпочити.

"Сьогодні я планую варити перший в житті борщ. Розкажіть, які є підводні камені ?👩 🏻 🍳 🌶 » ,- жартівливо написала Анастасія.

Фанати відреагували:

"Ну, камені краще не класти під воду в борщ 😂; а там де ви зараз, знайдуться всі інгредієнти для борщу?; Не здумай кидати туди манго, як мій Батя😁; з пампушками проблем немає, то і з борщем все буде good))); на цьому шезлонгу не вистачає мене😎 🤪 😘; ОООО...абзац, жінка)"»

Завдяки любові зірки до спорту, дисципліни і правильному харчуванні, Анастасії вдається правильно підбирати догляд за собою, тому в кожній відпустці вона з легкістю може блищати фігурою навіть в простих бікіні.Раніше зірка також показала не менш відкритий і пікантний кадр.

"Це все новини до цієї години, залишайтеся з нами» - лаконічно написала під фото Анастасія.

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