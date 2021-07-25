Украинская певица и диджей Анастасия Кумейко, которая раньше пела в группе Nikita, показала результат долгих тренировок

Популярная исполнительница начала карьеру диджея уже довольно давно, однако вполне успешно пробует себя в разных направлениях и много уделяет внимания своему внешнему виду. Чтобы быть в центре внимания артистка часто занимается в зале и устраивает для себя целые марафоны, если только набирает лишнее.

В этот раз Анастасия показала загорелую фигуру в красном костюме с топиком и лосинами. И хотя сам наряд без принтов, выглядит он вполне эффектно на стройных формах исполнительницы. Как можно заметить, Кумейко старается держать себя в форме, чтобы не ограничивать себя на диетах потом.

«С началом карантина хотелось успеть позаниматься всеми программами и сразу, две недели выстраивала свой график. В итоге, у меня по одной тренировки каждый день было, чередовала йогу с силовыми и кардиотренировками. Все должно быть в удовольствие!» - ранее рассказывала исполнительница в Инстаграм.

Отметим, не так давно звезда подметила, что после очередного отпуска привезла новые «лишние» кг, поэтому намерена снова участить походы в зал.

Напомним, что Анастасия Кумейко сняла одежду и понежилась в ванной, кадры наслаждения: "Миссия Клеопатра".

Как сообщала Politeka, Анастасия Кумейко в коротком платье сверкнула ножками с интересного ракурса: "Огонь".

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