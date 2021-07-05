Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в раздевалке

Как пишет Politeka.net, Кумейко является популярной украинской певицей, которая некоторое время пела в группе Nikita. Сейчас красотка занимается собственной карьерой, став известным DJ под псевдонимом NANA. Не забывает красотка и о социальных сетях, где постоянно делится с фанатами самым интересным.

На первом фото Анастасия позировала в лосинах и топе, сидя на лавочке в раздевалке. Красотка улыбнулась на камеру, снимая себя в зеркало.

"Как всегда. Мне захотелось убежать после 10-й минуты тренировки", - написала Анастасия.

На втором фото певица позировала уже без штанов, став ближе к зеркалу. Красотка повернулась боком, демонстрируя роскошную фигуру.

"На сегодня и одной тренировки хватит. Продолжение завтра", - написала Кумейко под фотографией в сторис Инстаграм.

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