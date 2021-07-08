Известная певица и ди-джей Анастасия Кумейко поделилась в соцсети жаркими фото в смелом образе

Как сообщает Politeka.net, известная певица и ди-джей, бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко часто радует публику яркими фото в своем Instagram. И красотке действительно есть что показать поклонникам – в этот раз она сверкнула длинными стройными ножками.

На новых снимках, которые Настя выложила в сеть, она запечатлена в интересной неоновой локации. Перед камерой красотка появилась в стильном темном мини-платье необычного фасона, которое подчеркнуло идеальную фигуру и длинные ноги в элегантных туфельках на шпильке.

В подписи к публикации Кумейко написала: "Day 2". Похоже она намекает на второй день съемок шоу "Співають всі", участницей которого стала. Фанаты в восторге от новых фотографий звезды, ее засыпают комплиментами в комментариях: "Огонь", "Красотка", "Люблю", "Обожаю".

Напомним, Экс-Nikita Кумейко сняла штаны в раздевалке, показав результаты своего труда: кадры.

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