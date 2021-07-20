Красуня Анастасія Кумейко за діджейським пультом завела натовп не тільки музикою, але і своїм виглядом
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, діджей і колишня учасниця групи Nikita Настя Кумейко часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму Instagram. Так, цього разу артистка виклала в мережу спекотні кадри з вечірки, на якій виступала за діджейським пультом.
На нових знімках Анастасія з'явилася на сцені перед багатотисячною публікою, яку розважала своїм діджейським талантом. Як видно, для заходу дівчина вибрала спокусливий наряд - на ній чорне плаття з пікантними вирізами, декороване блискучими паєтками. Цей наряд підкреслив ідеальну фігуру і запаморочливе декольте красуні. Її волосся зібране в тугий пучок, а на обличчі яскравий макіяж.
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У підписі до публікації Кумейко написала: "У захваті від того, що відбувається. Шикарна локація, красиві люди". А шанувальники тут же почали коментувати знімки: "Багіра", "Вау", "Красуня", "Обожнюю тебе".
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