Красотка Анастасия Кумейко за диджейским пультом завела толпу не только музыкой, но и своим видом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, диджей и бывшая участница группы Nikita Настя Кумейко часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз артистка выложила в сеть жаркие кадры с вечеринки, на которой выступала за диджейским пультом.

На новых снимках Анастасия появилась на сцене перед многотысячной публикой, которую развлекала своим диджейским талантом. Как видно, для мероприятия девушка выбрала соблазнительный наряд – на ней черное платье с пикантными вырезами, декорированное блестящими пайетками. Этот наряд подчеркнул идеальную фигуру и головокружительное декольте красотки. Ее волосы собраны в тугой пучок, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Кумейко написала: "В восторге от происходящего. Шикарная локация, красивые люди". А поклонники тут же принялись комментировать снимки: "Багира", "Вау", "Красотка", "Обожаю тебя".

Напомним, Экс-Nikita Кумейко в идеальном купальнике дала полюбоваться своими формами: жаркий кадр.

Как сообщала Politeka, Экс-Nikita Кумейко показала, что прячет под рубашкой, впечатлив декольте: «Как сладко».

Также Politeka писала, что Экс-Nikita Кумейко в черном мини-платье сверкнула ножками с пикантного ракурса: "Огонь".