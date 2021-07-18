Экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала идеальный наряд во время июльской жары
Как передает Politeka.net, в последние годы знаменитость выступает самостоятельно в качестве ди-джея под псевдонимом DJ NANA. Анастасия не скрывает, что следит за фигурой. Она много и упорно занимается спортом, благодаря чему ее фигура выглядит безупречно.
Кумейко умело подбирает себе наряды, и сейчас она показала, как выглядит ее идеальный купальник. Жаркий снимок красотка разместила у себя в Инстаграм.
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Артистка присела на стул, расставив ноги. На ней был одет слитный купальник кораллового цвета с очень большим вырезом.
Кумейко успела блеснуть ровным загаром, упругим бюстом и бедрами, а также стройными ножками.
Свой жаркий образ она дополнила серой панамкой и очками.
«Удовлетворение. Идеальный купальник», - подписала снимок Анастасия.
Ее поклонники тут же отреагировали на новое фото огненными комментариями.
"Красота женщины🔥🔥🔥🔥❤️❤️", "Огонь", "Жарко", - пишут в сети.
Напомним, что экс-Nikita Кумейко сняла штаны в раздевалке, показав результаты своего труда: кадры.
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