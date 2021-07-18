Экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала идеальный наряд во время июльской жары

Как передает Politeka.net, в последние годы знаменитость выступает самостоятельно в качестве ди-джея под псевдонимом DJ NANA. Анастасия не скрывает, что следит за фигурой. Она много и упорно занимается спортом, благодаря чему ее фигура выглядит безупречно.

Кумейко умело подбирает себе наряды, и сейчас она показала, как выглядит ее идеальный купальник. Жаркий снимок красотка разместила у себя в Инстаграм.

Артистка присела на стул, расставив ноги. На ней был одет слитный купальник кораллового цвета с очень большим вырезом.

Кумейко успела блеснуть ровным загаром, упругим бюстом и бедрами, а также стройными ножками.

Свой жаркий образ она дополнила серой панамкой и очками.

«Удовлетворение. Идеальный купальник», - подписала снимок Анастасия.

Ее поклонники тут же отреагировали на новое фото огненными комментариями.

"Красота женщины🔥🔥🔥🔥❤️❤️", "Огонь", "Жарко", - пишут в сети.

Напомним, что экс-Nikita Кумейко сняла штаны в раздевалке, показав результаты своего труда: кадры.

Как сообщала Politeka, Экс-Nikita Кумейко совсем без одежды понежилась в ванной, кадры наслаждения: "Миссия Клеопатра".

Также Politeka писала, Экс-Nikita Кумейко приспустила платье с плеч, устроив настоящую "жаришку": "Знойная женщина".