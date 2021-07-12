Украинская певица и диджей Анастасия Кумейко, которая раньше пела в группе Nikita, покорила ярким летним образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 35-летняя артистка опубликовала фото, на котором предстала в очень стильном виде.

Настя была одета в джинсы с высокой посадкой, миниатюрный топ, который больше напоминал лифчик, а также темную рубашку. Рубашку звезда распахнула, показав, что прячет под ней. Артистка засветила плоский животик и впечатляющую зону декольте. Образ Кумейко дополнила бусами и солнцезащитными очками.

«Слушаю Свое Сердце и Земфиру», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Ммм...какой загар) если бы ещё без кое-каких лишних элементов одежды», «Летняя и вот именно этим словом - клёвая!», «Красотка», «Какие арбузики», «Глаз не оторвать», «Как сладко», - пишут пользователи сети.

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