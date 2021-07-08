Відома співачка і ді-джей Анастасія Кумейко поділилася в соцмережі спекотними фото в сміливому образі

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка і ді-джей, колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко часто радує публіку яскравими фото в своєму Instagram. І красуні дійсно є що показати шанувальникам - цього разу вона блиснула довгими стрункими ніжками.

На нових знімках, які Настя виклала в мережу, вона відображена в цікавій неонової локації. Перед камерою красуня з'явилася в стильному темному міні-сукні незвичайного фасону, яке підкреслило ідеальну фігуру і довгі ноги в елегантних туфельках на шпильці.

У підписі до публікації Кумейко написала: "Day 2". Схоже вона натякає на другий день зйомок шоу" Співають всі", учасницею якого стала. Фанати в захваті від нових фотографій зірки, її засипають компліментами в коментарях: "Вогонь", "Красуня", "Люблю", "Обожнюю".

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