Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в хвилини відпочинку

Як пише Politeka.net, Анастасія Кумейко є популярною українською співачкою. Красуня кілька років тому перестала співати в групі Nikita і зайнята тепер своєю кар'єрою. Дівчина активно розвиває соціальні мережі, де часто радує фанатів провокаційними кадрами.

На кадрах Кумейко була роздягненою і перебувала у ванній. Дівчина розслабилася і лягла у воду, захоплюючи граціозністю. Кадри вийшли більш, ніж просто запалюючими.

"Місія Клеопатра", - написала Анастасія під провокаційним відео в Instagram.

Фанати подивилися ролик майже 5 тисяч разів і написали коментарі:

"Чарівна", "прекрасна королева"," Прекрасно, чарівно"," Аж прокинувся", " Дамочка, та Ви шикарна!", "Коли відключили гарячу воду..)))".

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