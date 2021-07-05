Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в роздягальні
Як пише Politeka.net, Кумейко є популярною українською співачкою, яка деякий час співала в гурті Nikita. Зараз красуня займається власною кар'єрою, ставши відомим DJ під псевдонімом NANA. Не забуває Красуня і про соціальні мережі, де постійно ділиться з фанатами найцікавішим.
На першому фото Анастасія позувала в лосинах і ТОПі, сидячи на лавочці в роздягальні. Красуня посміхнулася на камеру, знімаючи себе в дзеркало.
"Як завжди. Мені захотілося втекти після 10 - ї хвилини тренування", - написала Анастасія.
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На другому фото співачка позувала вже без штанів, ставши ближче до дзеркала. Красуня повернулася боком, демонструючи розкішну фігуру.
"На сьогодні і одного тренування вистачить. Продовження завтра", - написала Кумейко під фотографією в сторіс Instagram.
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