Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в роздягальні

Як пише Politeka.net, Кумейко є популярною українською співачкою, яка деякий час співала в гурті Nikita. Зараз красуня займається власною кар'єрою, ставши відомим DJ під псевдонімом NANA. Не забуває Красуня і про соціальні мережі, де постійно ділиться з фанатами найцікавішим.

На першому фото Анастасія позувала в лосинах і ТОПі, сидячи на лавочці в роздягальні. Красуня посміхнулася на камеру, знімаючи себе в дзеркало.

"Як завжди. Мені захотілося втекти після 10 - ї хвилини тренування", - написала Анастасія.

На другому фото співачка позувала вже без штанів, ставши ближче до дзеркала. Красуня повернулася боком, демонструючи розкішну фігуру.

"На сьогодні і одного тренування вистачить. Продовження завтра", - написала Кумейко під фотографією в сторіс Instagram.

Нагадаємо, екс-Nikita Кумейко зовсім без одягу поніжилася у ванній, кадри насолоди

А ще Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко приспустила сукню з плечей, влаштувавши справжню " жаришку"

Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita Кумейко у вузькому боді вразила провокаційною позою



