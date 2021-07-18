Екс-солістка групи Nikita Анастасія Кумейко показала ідеальний наряд під час липневої спеки

Як передає Politeka.net, в останні роки знаменитість виступає самостійно в якості ді-джея під псевдонімом DJ NANA. Анастасія не приховує, що стежить за фігурою. Вона багато і наполегливо займається спортом, завдяки чому її фігура виглядає бездоганно.

Кумейко вміло підбирає собі вбрання, і зараз вона показала, як виглядає її ідеальний купальник. Жаркий знімок красуня розмістила у себе в Instagram.

Артистка присіла на стілець, розставивши ноги. На ній був одягнений злитий купальник коралового кольору з дуже великим вирізом.

Кумейко встигла блиснути рівною засмагою, пружним бюстом і стегнами, а також стрункими ніжками.

Свій жаркий образ вона доповнила сірою панамкою і окулярами.

«Задоволення. Ідеальний купальник», - підписала знімок Анастасія.

Її шанувальники тут же відреагували на нове фото вогняними коментарями.

"Краса жінки🔥🔥🔥🔥❤️❤️", "Вогонь"," Жарко", - пишуть в мережі.

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