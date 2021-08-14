Вот это да!

Певица и DJ Анастасия Кумейко показала гибкие формы во время нового путешествия

Пока многие звезды украинского шоубизнеса улетели на курорты за границу, Анастасия Кумейко решила изучать отечественные локации.

Бывшая солистка группы Nikita, а ныне популярная диджейка отправилась путешествовать по Украине, заинтриговав фанатов новым снимком, который она разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Гуляя по улицам, красотка не упустила возможности продемонстрировать шикарную растяжку.

Настя забралась на забор и растянулась в шпагате, обхватив одной рукой фонарь.

«Внимание загадка:



-город основан на семи холмах и через него протекает «спрятанная» река под землей.



7 букв, ваши варианты ?», - обратилась она к фанатам.

В комментариях все сошлись во мнении, что сейчас Анастасия Кумейко находится в городе Ужгороде.

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