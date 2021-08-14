Певица и DJ Анастасия Кумейко показала гибкие формы во время нового путешествия
Пока многие звезды украинского шоубизнеса улетели на курорты за границу, Анастасия Кумейко решила изучать отечественные локации.
Бывшая солистка группы Nikita, а ныне популярная диджейка отправилась путешествовать по Украине, заинтриговав фанатов новым снимком, который она разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Гуляя по улицам, красотка не упустила возможности продемонстрировать шикарную растяжку.
Певица МакSим покинула больницу в инвалидном кресле, кадры: "Частично потеряла..."
Винник и его "тайная жена" слились в романтичном танце под хит Тины Кароль, видео: "Как же красиво"
Санина из The Hardkiss в прозрачных велосипедках поразила чересчур длинной косой: «Ох, какая…»
"Холостяк" Заливако решил проявить себя на новом талант-шоу, Богдан не смолчала: "Этот человек...."
Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда»
Настя забралась на забор и растянулась в шпагате, обхватив одной рукой фонарь.
«Внимание загадка:
-город основан на семи холмах и через него протекает «спрятанная» река под землей.
7 букв, ваши варианты ?», - обратилась она к фанатам.
В комментариях все сошлись во мнении, что сейчас Анастасия Кумейко находится в городе Ужгороде.
Напомним, экс-Nikita Кумейко в дерзком мини залезла на стремянку, позволив насладиться видом снизу
А еще Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко в "огненных" лосинах и топике показала натуральную красоту
Также Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко в платье с пайетками раскрыла невероятное декольте