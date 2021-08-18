Співачка і діджей Анастасія Кумейко похвалилася своєю розтяжкою, вигнувши ногу в шпагаті

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка, колишня солістка групи Nikita Анастасія Кумейко часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася дивовижними кадрами свого шпагату, такій розтяжці можна тільки позаздрити, як і бездоганній стрункій фігурі і стилю.

На знімках Анастасія відображена, мабуть, на зйомках, вона вмостилася в кріслі і високо задерла ногу. Перед камерою дівчина з'явилася в кислотно-помаранчевому костюмі, під піджаком якого ще й кофточка в тон, а на її ногах чорні туфлі на шпильках. Волосся Насті зачесане в елегантну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фотографій Кумейко запитала у шанувальників, який з двох знімком їм подобається більше. Користувачі тут же почали коментувати публікацію зірки: "Обидві, Нана", "Вогонь", "Обидві", "Однозначно 2!", "Чудо жінка", "Ну ні куди без шпагату", "Красуня".

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