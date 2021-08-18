Певица и диджей Анастасия Кумейко похвасталась своей растяжкой, выгнув ногу в шпагате

Как сообщает Politeka.net, известная певица, бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась удивительными кадрами своего шпагата, такой растяжке можно только позавидовать, как и безупречной стройной фигуре и стилю.

На снимках Анастасия запечатлена видимо, на съемках, она умостилась в кресле и высоко задрала ногу. Перед камерой девушка появилась в кислотно-оранжевом костюме, под пиджаком которого еще и кофточка в тон, а на ее ногах черные туфли на шпильках. Волосы Насти зачесаны в элегантную прическу, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к фотографиям Кумейко спросила у поклонников, какой из двух снимком им нравится больше. Пользователи тут же принялись комментировать публикацию звезды: "Обе, Нана", "Огонь", "Обе", "Однозначно 2!", "Чудо женщина", "Ну ни куда без шпагата", "Красотка".

Напомним, Экс-Nikita Кумейко в идеальном купальнике дала полюбоваться своими формами: жаркий кадр.

Как сообщала Politeka, Экс-Nikita Кумейко показала, что прячет под рубашкой, впечатлив декольте: «Как сладко».

Также Politeka писала, что Экс-Nikita Кумейко в черном мини-платье сверкнула ножками с пикантного ракурса: "Огонь".