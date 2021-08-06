Известная певица и диджей Анастасия Кумейко удивила поклонников новым стилем

Как сообщает Politeka.net, бывшая солистка группы Nikita и диджей Анастасия Кумейко известна своими нескромными фото. Страница артистки в Instagram пестрит откровенными снимками, а в этот раз девушка выложила очаровательный кадр, в котором не обошлось без "изюминки".

Анастасия Кумейко

На новом снимке Настя запечатлена в гримерке и во всеоружии. Перед камерой она появилась в черном наряде, который красиво подчеркнул изящное декольте. Больше всего внимания привлекает новая прическа артистки с мягкими густыми локонами, а на ее лице безупречный макияж, она уверенно смотрит в камеру.

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В подписи к фотографии Кумейко написала: "Вам знакомо выражение "выше головы не прыгнешь"? Это заблуждение. Человек может все". Поклонники тут же кинулись засыпать девушку комплиментами в комментариях: "Шикарная", "Будем крутить сальто", "Красотка вы", "Поддерживаю", "Шикарная Настюшка", "Шикарная мадам", "Нереальная", "Лучшая", "Красотка".

Напомним, Экс-Nikita Кумейко в идеальном купальнике дала полюбоваться своими формами: жаркий кадр.

Как сообщала Politeka, Экс-Nikita Кумейко показала, что прячет под рубашкой, впечатлив декольте: «Как сладко».

Также Politeka писала, что Экс-Nikita Кумейко в черном мини-платье сверкнула ножками с пикантного ракурса: "Огонь".