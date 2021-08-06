Известная певица и диджей Анастасия Кумейко удивила поклонников новым стилем
Как сообщает Politeka.net, бывшая солистка группы Nikita и диджей Анастасия Кумейко известна своими нескромными фото. Страница артистки в Instagram пестрит откровенными снимками, а в этот раз девушка выложила очаровательный кадр, в котором не обошлось без "изюминки".
На новом снимке Настя запечатлена в гримерке и во всеоружии. Перед камерой она появилась в черном наряде, который красиво подчеркнул изящное декольте. Больше всего внимания привлекает новая прическа артистки с мягкими густыми локонами, а на ее лице безупречный макияж, она уверенно смотрит в камеру.
Лобода после громкого заявления о возвращении на родину, раскрыла, что ждет украинцев : "Я впервые..."
Знаменитая актриса ушла из жизни за 13 дней до своего юбилея: коллеги сообщили об утрате
Победительница "Холостяка" Анна Богдан хвастнула новым путешествием с Заливако: "Мы тут задумались, может…"
"Стыдно за свою страну": украинская спортменка ошеломила речью после провала на Олимпиаде
Юсипчук после выходки с экс-участницей "Холостяка" заинтриговал появлением с известной блондинкой: "Опять свадьба?"
В подписи к фотографии Кумейко написала: "Вам знакомо выражение "выше головы не прыгнешь"? Это заблуждение. Человек может все". Поклонники тут же кинулись засыпать девушку комплиментами в комментариях: "Шикарная", "Будем крутить сальто", "Красотка вы", "Поддерживаю", "Шикарная Настюшка", "Шикарная мадам", "Нереальная", "Лучшая", "Красотка".
Напомним, Экс-Nikita Кумейко в идеальном купальнике дала полюбоваться своими формами: жаркий кадр.
Как сообщала Politeka, Экс-Nikita Кумейко показала, что прячет под рубашкой, впечатлив декольте: «Как сладко».
Также Politeka писала, что Экс-Nikita Кумейко в черном мини-платье сверкнула ножками с пикантного ракурса: "Огонь".