Українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Анастасія Кумейко зараз успішний DJ, яка виступає під псевдонімом NANA. Красуня в 2017 році закінчила співпрацю з групою Nikita, коли у неї закінчився контракт. Не забуває Анастасія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Кумейко здалася в стильному піджаку і штанях. Образ красуня доповнила окулярами і сережками, а волосся дуже пишно уклала. Так як під піджаком нічого не було, можна побачити форми дівчини, які вона не приховувала.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка неймовірна укладка", "вогонь, подія", "Вау", "шалено", "Ух ти", "треба вже фото зі справжніми доларами робити", " яка зухвала і вся при параді. Просто гармата"," клас", "Космічна", "Бомба"

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