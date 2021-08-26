Украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Анастасия Кумейко сейчас успешный DJ, выступающая под псевдонимом NANA. Красотка в 2017 году закончила сотрудничество с группой Nikita, когда у нее закончился контракт. Не забывает Анастасия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Кумейко показалась в стильном пиджаке и штанах. Образ красотка дополнила очками и серьгами, а волосы очень пышно уклала. Так как под пиджаком ничего не было, можно увидеть формы девушки, которые она не скрывала.
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Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Какая невероятная укладка", "Огонь, событие", "Вау", "Обалденно", "Ух ты", "Надо уже фото с настоящими долларами делать", "Какая дерзкая и вся при параде. Просто пушка", "Класс", "Космическая", "Бомба"
Напомним, экс-Nikita Кумейко в блестящем мини прогулялась по Киеву, заставив ахнуть
А еще Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко впечатлила шпагатом прямо на заборе посреди улицы
Также Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко в дерзком мини залезла на стремянку, позволив насладиться видом снизу