Певица и DJ Анастасия Кумейко показала стильный образ для выхода в люди
Как пишет Politeka.net, Анастасия Кумейко некоторое время пела в группе Nikita вместе с Дарьей Астафьевой. Но после окончания контракта новый ей никто не предложил и красотка занялась собственной карьерой под псевдонимом NANA. Девушка также активно ведет страничку в Инстаграм, делясь самым интересным с многотысячной армией фанатов.
На новом фото Анастасия позировала в стильном блестящем черном платье. Красотка стояла у столиков, демонстрируя роскошную фигурку и улыбку. Образ Кумейко дополнила яркими серьгами и украшениями на руках.
"Невероятно красивый ивент", - подписала Анастасия и поставила геолокацию, что находится в одном из киевских ресторанов.
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фолловеры поставили почти тысячу лайков и засыпали DJ комплиментами:
"Нана, огонь", "Красоточка", "Анастасия, вы как всегда, роскошная", "Как всегда, шикарная", "Куколка", "Невероятная", "Яркая", "Приятная и красивая", "Ты украшение любого мероприятия".
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