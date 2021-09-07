Украинская певица и диджей Анастасия Кумейко, которая раньше пела в группе Nikita, показала себя в образе красной розы

Как пишет Politeka.net, после распада Nikita Кумейко пришлось искать новые пути для развития своей карьеры. Сегодня артистка является успешным диджеем. Она выступает на разных вечеринках и корпоративах. Также артистка танцует, что дало ей возможность принять участие в одном из сезонов проекта «Танцы со звездами».

После Nikita Кумейко продолжила придерживаться образа знойной соблазнительной брюнетки, поэтому в ее социальных сетях очень много пикантных кадров. На свежих фото, которые артистка опубликовала в сети, она предстала без одежды. Все самое интересное звезда прикрыла розами. Эффектности фото добавила толстая веревка, обмотанная вокруг талии женщины.

Стоит отметить, что черные волосы Кумейко идеально гармонировали с красной розой, которую она держала в губах. Фото получились очень атмосферными.

Напомним, что Кумейко в кислотном костюме впечатлила гибкостью: "Никуда без шпагата".

Ранее Politeka писала, что Кумейко в корсете с экстра-декольте показала игры с грейпфрутом: «Как теперь заснуть?».

A еще Politeka сообщала, что Кумейко показала, что прячет под пиджаком: "Какая дерзкая".