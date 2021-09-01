Екс-солістка групи "Nikita", співачка і діджей Анастасія Кумейко вразила яскравою фотосесією
Як передає Politeka.net, зірка поділилася відео з фотосесії. Поки красуня позувала для фотографа, облизуючи половинку грейпфрута, її знімали. Кумейко була одягнена в рожевий корсет з дуже глибоким декольте. Яскраві стрілки і висока зачіска зробили образ по-особливому неповторним. Артистка абсолютно не соромлячись облизувала фрукт, розуміючи свою неперевершеність.
"Vit C вам в стрічку! Розбавлю цей святковий день грейпфрутовим фрешем",- підписала ролик зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Яка красуня", "Як тепер заснути?", "Х'юстон, ти чудова", "Як же це красиво))", «Ух ти, йо-мойо», «а я інше представив, а не грейпфрут, вірніше інші!",- пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що 35-річна Анастасія Кумейко разом з Дашею Астаф'євою довгий час співали в колективі «Nikita». Їх група славилася пікантними витівками і дуже відвертими костюмами зі шкіри і латексу.
Нагадаємо, що Анастасія Кумейко зачарувала шпагатом прямо на паркані: яскравий кадр.
Як повідомляла Politeka, Анастасія Кумейко показала, що ховає під піджаком: "яка зухвала...".
Також Politeka писала, що Анастасія Кумейко в кислотному костюмі вразила гнучкістю:"нікуди без шпагату".