Екс-солістка групи "Nikita", співачка і діджей Анастасія Кумейко вразила яскравою фотосесією

Як передає Politeka.net, зірка поділилася відео з фотосесії. Поки красуня позувала для фотографа, облизуючи половинку грейпфрута, її знімали. Кумейко була одягнена в рожевий корсет з дуже глибоким декольте. Яскраві стрілки і висока зачіска зробили образ по-особливому неповторним. Артистка абсолютно не соромлячись облизувала фрукт, розуміючи свою неперевершеність.

"Vit C вам в стрічку! Розбавлю цей святковий день грейпфрутовим фрешем",- підписала ролик зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Яка красуня", "Як тепер заснути?", "Х'юстон, ти чудова", "Як же це красиво))", «Ух ти, йо-мойо», «а я інше представив, а не грейпфрут, вірніше інші!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що 35-річна Анастасія Кумейко разом з Дашею Астаф'євою довгий час співали в колективі «Nikita». Їх група славилася пікантними витівками і дуже відвертими костюмами зі шкіри і латексу.

Нагадаємо, що Анастасія Кумейко зачарувала шпагатом прямо на паркані: яскравий кадр.

Як повідомляла Politeka, Анастасія Кумейко показала, що ховає під піджаком: "яка зухвала...".

Також Politeka писала, що Анастасія Кумейко в кислотному костюмі вразила гнучкістю:"нікуди без шпагату".