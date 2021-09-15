Талантлива во всем

Экс-солистка группы «Nikita», певица и диджей Анастасия Кумейко устроила настоящее шоу на большой высоте

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось фото, сделанное на крыше ТЦ «Гулливер» в центре Киева. На днях на крыше здания появился мурал, посвященный космической тематике. Кумейко забралась на огромную высоту и села на шпагат в воздухе.

Артистка была одета в космический комбинезон, украшенный паетками. Образ дополняла прическа в виде гульки, которая делала Кумейко еще больше похожей на гостью из будущего.

«На открытии первого в Киеве мурала на космической высоте, который официально попал в книгу рекордов Украины», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Настя! Напиши где такой костюм можно пошить», «Настя, я тебя люблю очень», «Какая гибкая», «Ты невероятно выглядишь», «Любуюсь тобой», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анастасия Кумейко продемонстрировала, что прячет под верхней одеждой: "Какая дерзкая".

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