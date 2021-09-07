Українська співачка і діджей Анастасія Кумейко, яка раніше співала в групі Nikita, показала себе в образі червоної троянди
Як пише Politeka.net, після розпаду Nikita Кумейко довелося шукати нові шляхи для розвитку своєї кар'єри. Сьогодні артистка є успішним діджеєм. Вона виступає на різних вечірках і корпоративах. Також артистка танцює, що дало їй можливість взяти участь в одному з сезонів проекту «Танці з зірками».
Після Nikita Кумейко продовжила притримуватися образу спекотної спокусливої брюнетки, тому в її соціальних мережах дуже багато пікантних кадрів. На свіжих фото, які артистка опублікувала в мережі, вона постала без одягу. Все найцікавіше зірка прикрила трояндами. Ефектності фото додала товста мотузка, обмотана навколо талії жінки.
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Варто відзначити, що чорне волосся Кумейко ідеально гармоніювало з червоною трояндою, яку вона тримала в губах. Фото вийшло дуже атмосферним.
Нагадаємо, що Кумейко в кислотному костюмі вразила гнучкістю:"нікуди без шпагату".
Раніше Politeka писала, що Кумейко в корсеті з екстра-декольте показала ігри з грейпфрутом: "як тепер заснути?".
A ще Politeka повідомляла, що Кумейко показала, що ховає під піджаком: "яка зухвала".