Популярная украинская певица Оля Полякова, которая привыкла обращать на себя внимание благодаря необычным и даже кричащим образам, в очередной раз отличилась на новом видео в Инстаграм.

Ольга за годы музыкальной карьеры нашла свой собственный стиль. Причем далеко не всем эпатажные костюмы звезды приходятся по душе. Крошечные платья, прозрачные комбинезоны или маленькие костюмы из одних камней всегда демонстрируют длинные ноги певицы, которыми она так гордится.

При этом и на съемках вне сцены Ольга показывает весьма смелые луки. В том числе и на съемках шоу «Маска». Чтобы затмить своих коллег Полякова подбирает весьма запоминающиеся наряды. Недавно артистка также решила записать ролик для фанатов с розыгрышем призов.

Причем именно розовые блеклые волосы, крупные накладные ресницы и впалые щеки привлекли внимание аудитории. А короткий джинсовый костюм с нашивкой дополнил новый лук знаменитости. Ольга в ролике чувствовала себя более чем уверенно и даже разбросала деньги на камеру, показав свои богатства.

«Дорогие мои, я не могу больше молчать 😱 Смотрите внимательно видео! Уже завтра! 🤫», - пишет Полякова.

Также ранее Полякова рассказала, что когда-то 46-летняя народная артистка Украины Наталья Могилевская публично ухаживала за ее мужем.

"Могилевская моего мужа "клеила" прямо у меня на глазах. Знаешь, как она это делала? Подошла вот так и говорит: "У вас такой красивый пиджак. Он вам так к лицу". А я была рядом и говорю: "Наталья Алексеевна, нам пора идти. Я приревновала, не его... Но ее поведение такое...Потом она продолжила еще в Пермана на празднике. Слава Богу, что я уехала. Она прямо ... Наташа, я все видела", - рассказала Полякова.

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