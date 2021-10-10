Отечественная певица Оля Полякова, участница в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", показала необычный образ, надев миниатюрный костюм.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной отечественной певицей. Звезда участвовала в "Танцях з зірками", а также была телеведущей нескольких шоу. Оля также получила награду "Золотой граммофон" по версии M1 Music Awards и "Самая красивая женщина" по версии "Viva! Самые красивые". Не забывает Полякова и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео, которое Оля опубликовала в ТикТок, красотка была в блестящем мини-костюме. Полякова трясла своими формами, впечатляя на кадрах. На видео играла мелодия Wicked Game.

"Стою такая вся сногсшибательная", - написала Полякова под видео.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Знать бы где вы такие реалистичные берете", "Оля, какая красивая", "Просто красавица", "Ты крутая и у тебя классные песни".

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