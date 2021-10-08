Известная певица Оля Полякова рассказала Маше Ефросининой, что на её глазах Наталья Могилевская "клеилась" к её мужу.

Как передает Politeka.net, недавно телеведущая Маша Ефросинина и певица Ольга Полякова сделали своё шоу на ютуб-канале под названием "Взрослые Девочки". Там они обсуждают женские проблемы и актуальные темы.

Так, на этот раз Оля Полякова выпустила промо-видео к новому выпуску ютуб-шоу (чтобы увидеть пост-шоу "Взрослые девочки", доскрольте до конца страницы).

На кадрах они с Машей Ефросининой отвеют на вопросы. Сначала певица призналась, что не верит в дружбу между мужчинами и женщинами. А после Оля Полякова разразилась и "наехала" на Наталью Могилевскую.

"Могилевская! с***а, моего мужа клеила на у меня на глазах!", - призналась Ольга Полякова.

"У меня нет объяснения, зачем так делают женщины", - прокомментировала ситуацию Маша Ефросинина.

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