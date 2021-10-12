Телеведущая Маша Ефросинина, которая запустила с Олей Поляковой новый проект "Взрослые девочки", покаялась после нового выпуска.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина является популярной телеведущей. Звезда ведет множество успешных передач, а недавно занялась сьемками "Взрослые девочки" вместе с эпатажной певицей Олей Поляковой, где звезды откровенничают. Не забывает Маша и об Инстаграм, где ведет активно блог.

На новых стори Маша покаялась, рассказав о ситуации, которая случилась из-за комментариев после очередного выпуска "Взрослых девочек".



"Стоило Валюше выложить коллаж с комментариями под видео Взрослых Девочек, как тут же получила по моське", - написала Ефросинина.

"Привет моим самым внимательным и колким подписчикам. Валя Ефросинина у аппарата. Засыпали меня совершенно справедливо упреками о том, что мол "вы ложила ты коллаж с комментариями, а сама в этом видео сказала, что не читаешь не один коммент". Каюсь, надо бы пояснить. Я действительно не читаю комментарии не под одним экзаменом, ни под одним видео на Ютубе, потому что я люблю настолько каждый выпуск, проникаюсь каждым героем и считаю, что мы столько вкладываем души. Моя команда особенно и я уж, поверьте, что я не хочу себя царапать всякими негативными мнениями. Не хочу и имею на это право. Но во взрослых девочках мы сами с Олей призываем вас писать комментарии, потому что мы хотим возродить традицию таких вод форумов, где люди делятся своими историями и они есть, они появляются и их намного больше чем критиканства", - рассказала Маша.

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