Известная украинская ведущая Маша Ефросинина впечатлила ярким образом в необычном фиолетовом наряде, который она примерила для съемок.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Ефросинина показала свой эффектный образ для нового эпизода шоу «Маскарад», в котором она участвует.

На этот раз ведущей довелось примерить весьма необычный наряд из сверкающей фиолетовой ткани. Платье с длинными рукавами приковывало внимание благодаря глубокому декольте, кокетливо приспущенному с одного плеча Маши. А колготы из той же ткани эффектно завершали образ.

«Со всей ответственностью заявляю, сегодня сильно смешной выпуск», - написала Ефросинина.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Богиня», «Красавчики включили ! Ждём Вас», «Какой эффектный образ», «Wow ! Вот это плечо», «Маша прекрасная», всегда стильная», «Красивая ! Очень идёт этот цвет», «Мария, Вы шикарны», «Наряд огонь», «Божественный наряд! Как идёт», «Самая лучшая команда я вас обожаю просто смотрю ещё с фабрики звёзд», - пишут люди.

Напомним, в сеть попали кадры закулисья нового выпуска шоу "Маскарад" с Ефросининой и Ткачом.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с каменным лицом "проехалась" по поклоннику, подробности.

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