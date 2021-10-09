В сети опубликовали видеоролик, на котором показали закулисье четвертого эпизода второго сезона шоу "Маскарад", которое транслируют на телеканале "1+1".

Как пишет Politeka.net, 18 сентября на телеканале "1+1" состоялась премьера второго сезона популярного шоу "Маскарад", в котором замаскированные украинские знаменитости будут показывать свои таланты, а звездные команды Маши Ефросининой, Юлии Саниной, Юрия Ткача и Игоря Ласточкина, Ирины Билык и Дантеса будут пытаться отгадать, кто прячется в костюме.

Каждый новый выпуск шоу выходит в субботу в 20:20. Так, зрители уже увидели три эфира "Маскарада". На официальной странице проекта в Instagram показали видео с бэкстейджа четвертого выпуска.

"Закулисье четвертого эпизода самого загадочного шоу страны "Маскарад"❤️ Не пропустите новый выпуск уже сегодня в 20:20! Ждете? 😉 ",- написали на странице.

По правилам "Маскарада", на сцену шоу выйдут 5 персонажей. Три героя перешли в этот выпуск из прошлого эпизода, к ним присоединится еще два новых. Кого рассекретят на этот раз, увидим в четвертом выпуске.

Ранее Politeka писала, что Санина из The Hardkiss призналась в своей суперспособности и не только: "почему так мило".

Напомним, что Ткач огорошил появлением на шоу "Маскарад" с макияжем и в корсете: "Попросили одеться поскромнее...".

A еще Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss показала, как развлекается с мужем перед концертом: "Какая же классная пара".